نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل المدير العام لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم 13 ديسمبر الجاري، السفيرة صوفي فروم ايميسبرجر، المدير العام لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفنلندية.

هذا، وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، وقضايا السلم والأمن الافريقية، وسُبل تعزيز أُطر التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبى على ضوء مخرجات القمة السادسة بين الجانبين فى فبراير 2022.