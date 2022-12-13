السفير المصرى فى بغداد يلتقى مع مستشار الأمن القومى العراقى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وليد إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، مع السيد قاسم الأعرجى مستشار الأمن القومى العراقى، حيث استعرض الأعرجى التطورات السياسية والأمنية التى يشهدها العراق الشقيق وكذا على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والعراق ودفعها لآفاق أرحب فى مختلف المجالات.





وأكد السفير المصرى الأولوية المتقدمة التى توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع العراق، مؤكداً التزام مصر الثابت بدعم تحقيق أمن واستقرار العراق على ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين. وشدد مستشار الأمن القومى العراقى، على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر واستغلال فرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات.

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