السفير المصرى فى بغداد يلتقى مع مستشار الأمن القومى العراقى

وأكد السفير المصرى الأولوية المتقدمة التى توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع العراق، مؤكداً التزام مصر الثابت بدعم تحقيق أمن واستقرار العراق على ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين.
وشدد مستشار الأمن القومى العراقى، على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر واستغلال فرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات.
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