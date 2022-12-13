نائب رئيس الجمعية الفيتنامية يشيد بتطور قطاع البنية التحتية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامى "نوين دوك هاى"، السفيرة أمل سلامة سفيرة مصر فى فيتنام، بمقر البرلمان الفيتنامى، حيث استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى مصر على رأس وفد برلمانى فيتنامى رفيع المستوى، معربا عن تقديره لما لقيه الوفد الفيتنامى من الترحيب خلال زيارته لمصر، الأمر الذى عكس عمق الصداقة بين البلدين والشعبين، والتعاون البرلمانى المميز بينهما.





وأشاد نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامى بما لمسه الوفد الفيتنامى من تطورات كبيرة فى قطاع البنية التحتية فى مصر، وما تتبناه الحكومة المصرية من سياسات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما ثمن التعاون الثقافى بين البلدين، خاصة المنح الدراسية التى تقدمها مصر للطلاب الفيتناميين لدراسة اللغة العربية، ووجه التهنئة إلى مصر على نجاح استضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. ومن جانبها، أكدت السفيرة المصرية أن زيارة الوفد البرلمانى الفيتنامى كانت موضع ترحيب كبير من جانب مصر، كما بحثت مع المسئول الفيتنامى سبل البناء على ما تم خلال الزيارة لدفع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات فى المرحلة المقبلة، خاصة مع استعداد البلدين للاحتفال فى العام المقبل بمرور ستين عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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