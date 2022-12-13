القوى العاملة: مصر أول دولة تطلق «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً؛ لإيمانها الكامل بمكانة ودورالمرأة فى المجتمع، وقدرتها على النجاح، من خلال الدفع بها لتقليدها أرفع المناصب التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن تقديم مبادرات عدة لتمكينها وحل مشكلاته.





جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفريق عمل هيئة الامم المتحدة للمرأة بمكتب مصر لبحث أوجه التعاون فى الملفات والقضايا المشتركة.

وأوضح أنه فى أكثر من مناسبة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى انحيازه للمرأة المصرية وتقديره لدورها فى النهوض بالأمة والوطن، فأطلق على عام 2017 "عام المرأة المصرية"، مشيرا إلى أن مصر تُعتبر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت"الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والتى اعتمدها الرئيس، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على 34 مؤشراً، و4 أعمدة هى: التمكين السياسى والاقتصادى، والاجتماعى، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز اساسية.

كما أن التشريعات التى تخص مجال العمل تحرص على تمكين وحماية المرأة اجتماعياً، والاهتمام بتدريبها وتأهيلها لسوق العمل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

فيما أنشأت وزارة القوى العاملة وحدة للمساوة بين الجنسين بديوان عام "الوزارة" ويتبعها 27 وحدة فرعية بكافة المحافظات، فضلاعن إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، تنسيقا مع منظمة العمل الدولية.

من جانبها أعربت "كرستين عرب" عن سعادتها بالعمل مع "الوزارة" كشركاء اجتماعيين، والتعاون المثمر بين الجانبين فى مجال تمكين المرأة، مُثمنة سياسات الدولة المصرية على المستوى السياسى فى حماية المرأة وقت الأزمات والتحديات خاصة تداعيات كورونا.

وأشادت بدورورؤية وزارة القوى العاملة لزيادة استدامة ومشاركة المرأة فى مجال العمل وضمان حماية حقوقها فى بيئة العمل.

ولفتت إلى تَطلٌع مكتب هيئة الامم المتحدة بمصر إلى شراكة طويلة الأمد مع "الوزارة" للاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير بيئة عمل لائقة، وتوفير فرص عمل لها، من خلال تعزيز أنشطة التوعية بالنوع الاجتماعى، وتدريب مفتشى العمل لدعم بيئة العمل فى تمكين المرأة، فضلاً عن تأهيل السيدات من خلال التدريب المهنى، والمشاركة مع الوزارة فى إعداد برنامج لريادة الأعمال.

وأشادت "كرستين" بوجود استراتيجية وطنية لتمكين المرأة فى مصر، تُرسخ العديد من المبادىء، مثل المساواة فى التعليم والصحة، ووقف العنف ضد المرأة والتحرش فى مواقع العمل، وتُرسى من مبادئ المساواة فى تقديم الخدمات،والاستثمار بشكل كبير فى المرأة.