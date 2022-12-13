السفارة المصرية بجاكرتا تكرم أعضاء بعثة المنتخب القومى للكونغ فو

جدة - نرمين السيد - حرص السفير أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية فى جاكرتا بإندونيسيا، على حضور المنافسات الختامية للبطولة الثامنة لرياضة الووشو كونج فو للناشئين والأشبال، وذلك دعمًا لأبنائنا من الناشئين والشباب أعضاء المنتخب القومى المصرى لرياضة الووشو كونج فو، والتى شهدت مشاركة منتخبات أكثر من 60 دولة.





واستقبل السفير أشرف سلطان أعضاء البعثة المصرية للووشو كونج فو، تكريمًا لهم وخاصةً عقب النتائج المُشرفة التى حققوها خلال بطولة العالم بجاكرتا، حيث نجح المنتخب المصرى فى الحصول على المركز الثانى فى البطولة، متقدمًا على المنتخب الصينى، وحصد المنتخب المصرى 3 ميداليات ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات.

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