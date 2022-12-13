مباحثات «إفريقية - فنلندية» حول عملية السلام فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم الثلاثاء، السفيرة صوفى فروم ايميسبرجر، المدير العام لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفنلندية.





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