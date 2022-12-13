سفير مصر يلتقى وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار بسلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالى فى البلدين سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال التعليم المهنى والاعتماد الأكاديمى والجودة.
من جانبه، استعرض السفير المصرى الجهود المصرية فى تطوير قطاع التعليم العالى، وتجربة مصر فى تشجيع الجامعات الأهلية، ومحاور مبادرة "ادرس فى مصر" التى تتيح المجال للدارسين من مختلف الدول بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية المصرية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين لتعزيز مستوى التعاون بينهما فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، فى إطار الاهتمام الذى يوليه البلدان لتطوير هذه المجالات لدورها الهام فى عملية التنمية الشاملة.
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