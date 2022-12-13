السفير المصري في مسقط يلتقي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - التقى السفير خالد راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان، مع الوزيرة/ رحمة المحروقي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم المهني والاعتماد الأكاديمي والجودة.

من جانبه، استعرض السفير المصري الجهود المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي، وتجربة مصر في تشجيع الجامعات الأهلية، ومحاور مبادرة "ادرس في مصر" التي تتيح المجال للدارسين من مختلف الدول بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية المصرية.

وقد أكد الجانبان أهمية مواصلة تنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين لتعزيز مستوى التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار الاهتمام الذي يوليه البلدان لتطوير هذه المجالات لدورها الهام في عملية التنمية الشاملة.