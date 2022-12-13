وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتابعان آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - استكمل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولتهما اليوم بمدينة دمياط، بمتابعة آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى تشهده ٧ مناطق بالمدينة وهم " المنطقة القديمة ، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

حيث تفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة منال عوض منطقة السيالة واطلعا على محاور المشروع الذى يستهدف مسطح ١٢٠٠ فدان ،كما يتضمن المشروع رفع كفاءة شبكات المرافق و الحماية المدنية والطرق والإنارة بتلك المناطق ، حيث تم إحلال وتجديد خطوط البنية التحتية و إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد ٤٥٠ بالوعة ، ويجرى تنفيذ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع الرئيسية بإجمالي ٢٥ كم و بالانترلوك للشوارع الفرعية باجمالى ٦٠ كم ..

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة بالمحافظات وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري وتوفير حياة كريمة وأفضل لكافة المواطنين.

وقد ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن المشروع يُعد من أحد ثمار التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لافتة الى ان تلك المناطق لم تحظى بعمليات تطوير ورفع كفاءة منذ فترة طويلة ، فمع إطلاق هذا المشروع تم إعداد دراسات شاملة للوصول إلى افضل المخططات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات المرافق ، ليبدأ التنفيذ بعمليات رفع كفاءة شبكات البنية الأساسية لاحلال و مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي و أيضًا الكهرباء والتى شملت تركيب محولات جديدة ورفع قدرات بعض المحولات القائمة ، علاوة على إحلال وصيانة أعمدة الانارة بجميع الشوارع و إعادة تنظيم اسلاك الكهرباء المارة بالشوارع ، و أيضًا تنفيذ شبكات لصرف مياه الأمطار، لمنع تراكم اى تجمعات للمياه بالشوارع ، هذا إلى جانب مراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بتركيب حنفيات للحريق ، حيث شارك فى التنفيذ الجهات المعنية بكل مرفق ..

وأضافت " الدكتورة منال عوض " أنه بعد الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال، بدأت عمليات الرصف بالاسفلت للشوارع الرئيسية ، وببلاطات الانترلوك للشوارع الفرعية والتى اعطت لتلك المناطق مظهرًا جميلاً لم تشهده المدينة من قبل ، حيث يتم العمل بجميع المناطق بالتوازى ، وفقًا لخطة محددة تتناسب مع طبيعة كل منطقة ، لافتة الى أنه يجرى متابعة موقف العمل ومعدلات التنفيذ بشكل دورى سواء من خلال النزول إلى مواقع العمل أو بعقد اجتماعات تنسيقية مع كافة الجهات المعنية والمُنفذة ، كما يتم التشديد بشكل دورى على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة ، والدفع بالمعدات و العمالة كافة الامكانيات اللازمة و إزالة اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ للانتهاء من المشروع طبقًا لمواعيد تلك الخطط .

فيما وقد نوهت " المحافظ " إلى ان المناطق الغير مخططة هى المناطق الآمنة التى لم تُنشأ باستخدام أدوات التخطيط العمرانى ، لذا يعد مشروع تطوير تلك المناطق من المشروعات التى يقوم الصندوق بتنفيذها بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتطوير جميع المناطق العمرانية ورفع كفاءة الطرق و المرافق مما يساهم فى توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين .