حفل إنهاء مشروعات البنية التحتية بالقاهرة والجيزة والقليوبية (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبد العال محافظ القاهرة فى الحفل الختامى لإنهاء مشروعات البنية التحتية pip بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والتى تمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz والهيئة العامة للتخطيط العمرانى (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) وصندوق التطوير الحضرى بمنحة تمويلية من الاتحاد الأوروبى.





كما شهد الحفل أحمد راشد محافظ الجيزة، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وم. خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وم. توبياس جيرلاخ منسق قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وسفيرى ألمانيا والاتحاد الأوربى بالقاهرة. وقبل بدء الحفل تفقد المحافظون معرضا للمشروعات التى تم تنفيذها للمحافظات الثلاث فى قطاعات التطوير العمرانى، والتعليم والصحة، والبنية التحتية، والشباب والتنقل وقطاع المبادرات المحلية والقطاع الخدمى. يذكر أن تم تنفيذ عدد من مشروعات المنحة بأحياء عين شمس والمطرية وعزبة النصر بالبساتين وشملت تطوير شبكة المياه والصرف الصحى، وتوريد معدات طبية واثاث،ومعدات مدرسية، ورصف وإنارة عدة شوارع بالأحياء الثلاث، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. وفى نهاية الحفل سلم سفير الاتحاد الأوروبى درع تكريم لمحافظ القاهرة تقديرا للتعاون المثمر بين الجانبين.

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