القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين فى أسيوط

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جدة - نرمين السيد - وقال على سيد مدير المديرية، إن الندوة تناولت التعريف بالوحدة وأوجه الأنشطة التى تقوم بها فضلاً عن دور المرأة فى سُبل تأمين بيئة العمل والتوعية بالمخاطر والأضرار التى قد تتعرض لها وبخاصة المخاطر البيولوجية.
وأضاف أن الندوة تناولت أيضا الاحتياطات الواجب اتباعها للحماية من المخاطر فى العمل، وخطة الطوارىء وكيفية تفعيلها، وذلك بمشاركة (40) من العاملين والعاملات بمستشفى صحة المرأة الجامعى.
حاضر فى الندوة نجوى ناصف موجه فنى بإدارة السلامة والصحة المهنية وعضو وحدة المساواة بين الجنسين وكيميائية صفاء مصطفى مفتش سلامة وصحة مهنية.
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