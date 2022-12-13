القوى العاملة: تأشيرات عودة لـ85 عاملا مصريا انتهت إقامتهم فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة وبالأسماء، اليوم الثلاثاء عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 85 عاملا مصريا من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، وجار إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.





وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة مصر بالرياض، أن القائمة تضم 49 تأشيرة خروج نهائى وإبعاد لمن لديهم الرغبة فى العودة إلى مصر، ممن انتهت إقامتهم ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، وتأشيرة خروج نهائى تهرب عن العمل ولا يمكنه العودة للسعودية مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات، و27 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائى لهم نظرا لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، وجاء فى القائمة أيضا 8 طلبات من إدارة الوافدين بالرياض رغم موافقة مكتب العمل على الخروج النهائى نظرا لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر. وأكد رجائى أن مكتب التمثيل العمالى بالرياض يواصل دوره فى متابعة كل ملفات وقضايا العمالة المصرية فى المملكة،وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحا أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلا عليهم، دون الحاجة إلى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

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