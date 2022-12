"The Best".. فيفا يحدد 27 فبراير 2023 موعداً لحفل جوائز الأفضل في العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا 27 فبراير 2023، موعداً لاقامة حفل جوائز الفيفا الأفضل في العالم The Best لعام 2023، بعد تقديم جائزة الكرة الذهبية 2022 يوم 17 أكتوبر للفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وتعتبر جائزة ذا بيست أو الأفضل هي جوائز سنوية يُقدّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للعام المُنتهى.

ونشر حساب فيفا الرسمي عبر حسابه على توتير تغريدة جاء فيها :"لقد جعلتنا كأس العالم FIFA متحمسين، ولدينا حدث كبير آخر في الأفق، سيقام حفل جوائز The Best من FIFA في 27 فبراير 2023، حيث سيتم تكريم أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم.

فيفا

وأعلن الاتحاد الدولى عن جائزة The Best في عام 2016 بعد انفصال مجلة فرانس فوتبول عن الفيفا وانفرادها بجائزة الكرة الذهبية التي أقيمت بالتشارك بينهما بين عامي 2010 و2015، وأقيم الحفل الأول للجائزة يوم 9 يناير 2017 في مدينة زيورخ السويسرية.

وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة في نسختها الأولى (2016)، والثانية (2017)، وكانت النسخة الثالثة من نصيب الكرواتي لوكا مودريتش صاحب الكرة الذهبية في نفس العام 2018.

وعادت نسخة ذا بيست أو الأفضل من الفيفا لعام 2019 للأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد موسمه المميز مع برشلونة، أهله لتحقيق الكرة الذهبية السادسة في مشواره الكروي.

وحقق الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي – نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق ونادي برشلونة الحالي، جائزة ذا بيست لعام 2020 بعد تحقيق السداسية التاريخية مع النادي البافاري، ليعود لتحقيقها عام 2021، رغم حرمانه من الكرة الذهبية في كلا الموسمين.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح (ليفربول) في قائمة المرشحين لجائزة الأفضل The Best بفضل الاداء الثابت له مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، فيما يتصدر كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد ، وأحد الهدافين التاريخيين للدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا، الاسماء المرشحة لنيل جائزة الأفضل من قبل الفيفا The Best.

وينافس المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) على جائزة ذا بيست وكذلك النجم السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونيخ) بفضل قيادة بلاده للفوز بكأس أمم أفريقيا 2021 للمرة الأولى في التاريخ، بالإضافة إلى صانع الألعاب البلجيكي ونجم مانشستر سيتي الأول كيفين دي بروين.

واعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إقامة حفل الأفضل أو ذا بيست (The Best)، مطلع كل عام ميلادي، للكشف عن أفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومنتخب وأجمل هدف في كل عام.

وسيتم نقل بث مباشر لحفل الفيفا ذا بيست لعام 2023 على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وعبر قناة بي ان سبورتس الإخبارية التابعة لمجموعة BeIN القطرية.