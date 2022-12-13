وزير النقل يبدأ زيارة إلى المملكة المتحدة ويشارك فى اجتماعات المنظمة البحرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم 13 ديسمبر البارونة 'تشارلوت ڤير' وزيرة الدولة البريطانية لشئون النقل البحري والأمن البحرى وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير النقل إلى المملكة المتحدة، والتى ستشمل مشاركته فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية، فضلاً عن زيارة ميناء فيليكستو أكبر موانئ المملكة المتحدة للاطلاع على احدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة فى ادارة الميناء.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، بأن الفريق كامل الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والمملكة المتحدة بما تتضمنه من تعاون هام في مجال النقل بكافة صوره، وأبرزه مشروع تنفيذ خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون الثنائي في مشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء بقطاع النقل خلال الفترة القادمة، وبما يعزز مجمل أوجه الشراكة القائمة بين البلدين.

كما أكد وزير النقل على الأولوية التي توليها القيادة السياسية في مصر بشأن تنفيذ خطة شاملة لتحديث الموانئ المصرية ومراكز الخدمات بها، وبما يخدم المصالح المشتركة لمصر مع شركائها الدوليين ممن سيتاح لهم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والمزايا التفضيلية التي تتضمنها الاتفاقات التجارية لمصر مع مختلف أسواق العالم.

اتصالاً بذلك، أشار الفريق كامل الوزير إلى أهمية فرص التعاون المتاحة بين مصر والمملكة المتحدة في هذا المجال الحيوي، والتطلع للعمل سوياً مع الجانب البريطاني وكذلك القطاع الخاص من أجل تطوير التكنولوجيا والوسائل المستخدمة بالموانئ المصرية، ولتكون أكثر اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة البريطانية عن تقديرها لأطر التعاون المتنامية مع مصر، وحرص المملكة المتحدة على الدفع قدماً بمشروعات التعاون الثنائي المستدامة لاسيما في مجال النقل البحري وتطوير الموانئ، مؤكدة على تطلع الجانب البريطاني لاستمرار التنسيق من أجل استكشاف أطر جديدة للتعاون المؤسسي في هذا المجال الهام بما يلبي تطلعات الطرفين إزاء تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووجه الفريق كامل الوزير فى ختام الاجتماع البارونة فيرا الدعوة لزيارة مصر برفقة الشركات البريطانية المتخصصة للاطلاع على حركة التطوير الضخمة الجارية فى الموانىء المصرية والمناطق اللوجيستية المرتبطة بها، وبحث فرص التعاون بين الجانين فى هذا المجال، حيث رحبت الوزيرة البريطانية بتلبيتها فى اقرب فرصة، مؤكدة على رغبة المملكة المتحدة فى ان تكون شريكا فاعلا لمصر فى مختلف المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال النقل ، بما فى ذلك مجال النقل البحرى.