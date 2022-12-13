وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدان قرية كفر سعد البلد لمتابعة الموقف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - فى محطة ثانية بمحافظة دمياط، أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط زيارة لقرية كفر سعد البلد بمركز كفر سعد للوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى..

و استمع اللواء هشام آمنة ومحافظ دمياط الى شرح تفصيلى حول الموقف التنفيذى لمشروع انشاء وحدة إطفاء بلغ معدل التنفيذ بها حوالي ٦٠٪؜ والتي تتضمن جراج و مكاتب إدارية و مخزن وغرف اقامة ، كما اطلعا على المعدلات التنفيذية بالسوق الحضارى ويشمل ٢٠ باكية و غرفة أمن ودورة مياه، وموقف سيارات الأجرة الذى يسع ٢٠ سيارة وتم رصفه بالبلاطات الخرسانية ، حيث يأتى ذلك ضمن خطة مشروعات المبادرة بإجمالى ٥ وحدات إطفاء و ٨ أسواق حضارية و ١١ موقف لسيارات الأجرة بمركز كفر سعد بتكلفة قدرها ٩٥ مليون جنيه.

وعلى جانب آخر تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط مجمع الخدمات الحكومية الذى تضمن أرضى شامل المركز التكنولوجي وصالة للجمهور ودور اول وثاني يضم عدد من الخدمات ،بنسبة تنفيذ ١٠٠% للبدء فى إجراءات الفرش والتجهيز والتشغيل ، كما تفقدا مركز شباب كفر سعد البلد ونقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ ١٠٠% :

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن نسبة الانجاز في مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تنفذ في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وصلت إلي حوالي ٧٢٪؜ في العديد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين في القري المستهدفة .

وقال وزير التنمية المحلية ان مجمعات الخدمات الحكومية التي يتم انشاءها في قري مركز كفر سعد بالمحافظة اقتربت من الانتهاء ووصلت نسبة التنفيذ أكثر من ٩٣ ٪؜ ، كما تم الانتهاء من تدريب ١٢٦ من كوادر الإدارة المحلية لإدارة سير العمل في المجمعات الجديدة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات والتأكد من جودة التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وصولا لدخولها الخدمة في مطلع العام الجديد بما يساهم في ، والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وأكد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري ، لافتاً الي قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ المشروعات علي أرض المحافظات عبر جولات ميدانية .

وأوضح " آمنة " ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة بصورة مستمرة لتذليل اي معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ .

ومن جانبها ذكرت " المحافظ " أنه تم ادراج ٢٨ قرية باجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد وذلك بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات بكافة النواحي والتى ستخدم ٢٤٣ الف نسمة بقرى المركز ،كما أكدت ان هذا المشروع القومى العملاق تضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة اهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم ،مشيدة بتكاتف كافة مؤسسات الدولة الذى جاء فى تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل ، كما نوهت إلى أن المبادرة عكست اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى وايمانها بدوره الكبير فى مسيرة البناء والتنمية ،لافتة الى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدمياط تتضمن مركزي الزرقا ودمياط للوصول بتلك الخدمات إلى أكبر عدد من أهالي القرى وذلك وفقًا لما تستهدفه رؤية هذا المشروع القومى العملاق.