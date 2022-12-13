بدء التشغيل التجريبى لمركز الأورام بمستشفى الأحرار بالزقازيق (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح الأستاذ الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأننا نفخر بأن كان لنا السبق بتجهيز مركز أورام متكامل لمريض الأورام للعلاج الإشعاعى والكيماوى بشرق الدلتا بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالدولة للاهتمام بتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام والقضاء على قوائم الانتظار، والعمل على وصول هذه الخدمات لكافة المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وذويهم.

وتابع أن المستشفيات على أهبة الاستعداد للبدء واستقبال المرضى من محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، حتى نجنبهم عناء ومشقة السفر إلى مراكز بعيدة لتلاقى العلاج، ووجود المركز داخل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق يمثل دعم كبير للمركز بالخدمات الطبية المختلفة التى قد يحتاجها المريض، ونظرا للموقع الجغرافى للمركز والتعداد السكانى الكبير لمحافظة الشرقية يتوقع استقبال الحالات بمعدل 100 حالة شهريا للعلاج بالإشعاع.

وأضاف: يقدم المركز خدمات علاج الأورام بالإشعاع بتوفير أحدث التقنيات التى توصل إليها العلم عن طريق جهاز المعجل الخطى Versa HD وجهاز المقطعية بالمحاكاة CT-simulator، ويمكنه استيعاب مرضى الأورام للعلاج بالإشعاع بتقنيات ثلاثية الأبعاد ومتغير الشدة، مع توفير معظم احتياجات المريض فى نفس المكان ومتوقع استقبال المرضى فى القريب العاجل.

كما يقدم خدمة العلاج الكيماوى بتوفير أحدث الإمكانيات وأفضل الفرق الطبية المدربة من تمريض وصيدلة إكلينيكية، وبه غرفة خلط وريدى مخصصة لتحضير أدوية الكيماوى، وذلك لضمان توفير جودة الخدمة لمرضى الأورام وتطبيق كل المعايير العالمية لحفظ سلامة المرضى.

وأفادت جيهان عامر مدير مستشفى الأحرار التعليمى، بأن المركز حظى باهتمام بالغ ودعم غير مسبوق ومتابعة حثيثة من محمد فوزى السودة رئيس الهيئة للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن لخدمة أهلنا من مرضى الأورام والتخفيف عنهم حيث يتكون المركز من ثلاث طوابق وتم تجهيزه بكافة الإمكانيات التى تجعل منه مركز متكامل لعلاج الأورام، ويضم عيادة علاج آلام وعيادة تغذية علاجية ويتواجد به منطقة انتظار مرضى جيدة وملائمة.

وتابعت: كما توجد خطة تطوير مستقبلية للمركز بتوفير باقى الخدمات لمرضى الأورام من غرف لجراحات الأورام وغرف لمرضى الداخلى وغرف رعاية مركزة ورعاية حرجة وتوفير كل العيادات التخصصية لاكتمال الخدمة، كما سيتم توفير التقنيات الأخرى للعلاج مثل Brachytherapy وتوفير وحدة أمراض دم وزرع نخاع إن أمكن وتوفير الأجهزة التشخيصية غير المتوفره بالمحافظة مثل PET-CT or PET-MRI.