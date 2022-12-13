السفير الأردنى بالقاهرة يوجه الشكر لمصر على جهودها فى التعامل مع الطلاب 

جدة - نرمين السيد - استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة؛ لبحث آليات تعزيز التعاون التعليمى والبحثى بين مصر والأردن، والجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجهات المعنية فى البلدين، بحضور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.





وخلال اللقاء، أكد أيمن عاشور، حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن، خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التى تربط مصر والأردن، وتمتد لسنوات طويلة، مشيدًا بالعلاقات الودية التى تجمع البلدين فى جميع المجالات وفى مُقدمتها المجالات التعليمية والبحثية.

وتناول الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون الثقافى والعلمى والتعليمى بين مصر والأردن، وكذا تذليل العقبات التى تواجه الطلاب الأردنيين واستعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات لهم.

وطرح الوزير أهمية إقامة معرض للتعليم العالى بجميع الدول العربية للترويج والتسويق للإمكانيات والفرص التعليمية المُتاحة فى جامعات مصر، وما تشتمل عليه من نُظم وبرامج مُميزة؛ تُساهم فى جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، موجّهاً أيضاً بضرورة عقد ندوة مع السفراء والمُلحقين الثقافيين بجميع الدول خلال الفترة المقبلة؛ بهدف التعريف بالبرامج التعليمية بكليات الجامعات الأهلية والتكنولوجية المصرية.

ومن جانبه، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن لمستوى التنسيق والتعاون المستمر من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومختلف المؤسسات الأكاديمية المصرية، التى تستقبل الطلبة الأردنيين فى مختلف التخصصات والمستويات الأكاديمية، مشيداً بحجم الإنجازات التى حققتها منظومة التعليم العالى المصرية فى السنوات الأخيرة.

كما أعرب عن الشكر لمصر على جهودها فى التعامل مع الطلاب الأردنيين، وتسهيل مهمتهم، مشيدًا بإمكانيات الجامعات المصرية والتى تحتل مكانة مرموقة ساهمت فى إقبال الطلاب الأردنيين على الدراسة بمصر، مؤكدًا على تميّز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ على مختلف المستويات، وخاصة مجال التعليم والتبادل الثقافى، مشيرًا إلى حرص الأردن على دفع وتعزيز التعاون الثنائى بين الجانبين إلى مستوياتٍ أكثر تقدماً.