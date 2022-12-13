افتتاح قرية الفارسية بعد إعادة إعمارها ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - يحتفل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الثلاثاء من خلال أحد كياناته وهى مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بافتتاح قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر بعد إعادة إعمارها ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.





وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن عملية إعادة إعمار قرية الفارسية تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيقا لأهداف التحالف الوطنى التنموى فى توطين التنمية المستدامة فى الريف المصرى وتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيه من خلال بناء منازل آدمية تليق بهم وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات بجودة عالية بالمجان

وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار شملت إعادة بناء 30 منزلا متهالكا من منازل القرية وتشطيبهم وفرشهم بشكل كامل بجانب تركيب وصلات المياه والكهرباء

وفيما يخص التمكين الاقتصادى أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عن دعم 30 من عائلى الأسر الأكثر احتياجا ممن يجيدون حرفة الصيد بالقرية من خلال إمدادهم بـ 30 مركب صيد حديثة.



كما تم افتتاح مركز لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية وتجهيز عدد من الفتيات الغير قادرات و المقبلات على الزواج بأجهزة كهربائية لاتمام زفافهم

وتم أيضا تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم العديد من التخصصات للكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان

وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن المجموعة رصدت خمسة ملايين جنية لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وذلك إنطلاقا من مسئوليتها المجتمعية تجاه المساهمة بشكل فعال فى تنمية وتطوير الريف المصرى تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتماشيا مع رؤية الرئيس فى بناء الجمهورية الجديدة.



وأشار سرحان إلى أن عملية إعادة الإعمار تنوعت ما بين إعادة بناء المنازل المتهالكة بشكل كامل ورفع كفاءه بعضها، وتأسيس مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع طبيعة النشاط الإقتصادى لسكان القرية ومن حولهم واهمها امدادهم بمراكب للصيد مجهزة بمحركات آلية ومستلزمات الصيد فضلا عن إطلاق عدد من القوافل الطبية للكشف على أهل القرية.



جدير بالذكر أن أعمال تطوير قرية الفارسية جاءت تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وآى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتطوير قرية الفارسية بقيمة 5 ملايين جنيه.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 واتحاد إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.