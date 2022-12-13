تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 12 مصريا توفوا فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تحصيل مليون و129 ألف ريال سعودى، بما يعادل 8 ملايين و530 ألف جنيه، مستحقات 12 عاملا مصريا متوفيين كانوا يعملون فى السعودية، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة متابعة أحوال العاملين المصريين بالمملكة وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة.





جاء ذلك بعد التنسيق بين مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض، والقنصلية المصرية بالرياض، وعدد من الشركات والتى كان يعمل بها العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية. وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه تم تحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر، مع إخطار ورثة العاملين المصريين المتوفين بذلك حتى يتمكنوا من استلامها من البنك بموجب إعلام الوراثة لكل منهم، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض.

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