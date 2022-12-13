ضبط متهم أخر في واقهة إتهام بلوجر شهيرة وزوجها بالنصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد 16 مواطن بإتهام 4 أشخاص من بينهم ("بلوجر أزياء") لقيامهم بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية.. وضبط 3 منهم.

بتكثيف الجهود أمكن تحديد مكان تواجد المتهم الرابع "الهارب" بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.