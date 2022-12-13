لن يتحول لجائحة.. الصحة تكشف تطورات إصابات الفيروس المخلوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - أكد مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا التابعة لوزارة الصحة والسكان أن اصابات الفيروس المخلوى ليست كبيرة وجميعها تتعافى بشكل سريع بعد الحصول على الدواء المحدد وفق البرتوكول العلاجى للكبار والصغار.

وأكد الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفيروس المخلوى سريع الانتشار وينتشر بين الأطفال بشكل كبير، متابعًا: "لن يصل إلى حد الجائحة مطلقا وموجود منذ سنوات طويلة".

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا لليوم السابع أن لقاحا الأنفلونزا والكورونا لا يؤثران مطلقا على منع العدوى بالمخلوى ولكن كل لقاح له وظيفة محددة تم تخليقة من أجلها ولا يوجد أى لقاحات مسجلة حاليا للفيروس المخلوى.

وتابع المحمدى : "هناك أكثر من 27 محطة لرصد تطورات وطفرات الفيروسات التنفسية على مستوى الجمهورية مؤكدا أن المعامل المركزية بها كواشف متطورة تستطيع التعرف على الاصابات المتعلقة بكورونا والإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوى"، وتابع: "الإجراءات الهامة لمنع عدوى المهلوى تتمثل فى منع التقبيل للاطفال وغسيل اليد وارتداء الكمامة وعدم الدخول فى الزحام".