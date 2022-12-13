"حياة كريمة" تعقد حوارا مجتمعيا بقرى وعزب الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات، بعدد حاضرين تخطى الثلاثة آلاف مواطن.

حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة، العقيد أ.ح/ أحمد المهدي مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية، سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، محمد الفضالي منسق قطاع وسط الشرقية ومركز أولاد صقر بحياة كريمة، عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بمحافظة الشرقية، د. أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للشباب، وقيادات المركز الطبيعية وممثلي أسر الشهداء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى.

تم تنظيم الحوار المجتمعي والعرض من قبل متطوعين مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر في الست قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، وتم الاستماع لمقترحات الأهالي من خلال تلقي طلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل الوحدة المحلية.