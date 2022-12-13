طقس الغد: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة

ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة

وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة

وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.