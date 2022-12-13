توزيع بطاطين ومواد غذائية.. «كلنا واحد فى الخير» تواصل فعالياتها

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إطلاق مبادرة "كلنا واحد – قافلة الخير"، تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين– مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك فى محافظات البحر الأحمر والإسكندرية وأسيوط وبنى سويف. واستمرارا لجهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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