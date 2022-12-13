إنجازات «حياة كريمة» فى كفر عشما بمركز الشهداء بالمنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وفى هذا الإطار تابعت مؤسسة حياة كريمة من خلال المنسقين الميدانيين والمتطوعين، آخر الإنجازات لمشروعات المبادرة حياة كريمة بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية.

وكان من أبرز هذه الإنجازات ما يلى:

- وحدة الإسعاف، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخاص بوحدة الإسعاف التابعة للوحدة المحلية بكفر عشما.



- مركز الأمومة والطفولة، فالمساحة الكلية للمشروع 900 متر مربع، بنسبة إنجاز 82%، مع خدمات المشروع تتضمن تنظيم الأسرة، علاج طبيعى، حضانة، محو أمية، ورش تدريب، عيادات أمومة وطفولة.



- الوحدة الصحية، بنسبة إنجاز 70%، تم الانتهاء من دهان وتشطيب الواجهة الخارجية، وجار إتمام أعمال التشطيبات الداخلية.



- جار رصف طريق زاوية الناعورة جزيرة الحجر كفر حجازى.