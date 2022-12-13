«حياة كريمة» تنظم حوارا جماهيريا مع أهالى قرى قصاصين الأزهار بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا ومؤتمرا جماهيريا حاشدا لأهالى قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى المقرر تنفيذها بتلك القرى فى جميع القطاعات.





حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة أحمد المهدى مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية، سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، محمد الفضالى منسق قطاع وسط الشرقية ومركز أولاد صقر بحياة كريمة، عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن بمحافظة الشرقية، د. أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وقيادات المركز الطبيعية وممثلى أسر الشهداء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالى القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى.



وتم تنظيم الحوار المجتمعى والعرض من قبل متطوعين مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر فى الستة قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، وتم الاستماع لمقترحات الأهالى من خلال تلقى طلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل الوحدة المحلية.