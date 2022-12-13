حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة أحمد المهدى مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية، سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، محمد الفضالى منسق قطاع وسط الشرقية ومركز أولاد صقر بحياة كريمة، عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن بمحافظة الشرقية، د. أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وقيادات المركز الطبيعية وممثلى أسر الشهداء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالى القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى.
وتم تنظيم الحوار المجتمعى والعرض من قبل متطوعين مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر فى الستة قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، وتم الاستماع لمقترحات الأهالى من خلال تلقى طلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل الوحدة المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة» تنظم حوارا جماهيريا مع أهالى قرى قصاصين الأزهار بالشرقية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.