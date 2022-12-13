«القومى للسكر» يقدم الخدمات الطبية لمليون و263 ألف مواطن خلال 2022

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية التى قدمها المعهد القومى للسكر، شملت العيادات الخارجية، وتلقى الخدمة أكثر من 350 ألف مواطن، فيما تردد بقسم الاستقبال 400 ألف و212 حالة، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 150 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء 105 آلاف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، وتشمل "قسطرة جراحة أوعية دموية طرفية، وقسطرة قلب، عمليات قدم سكرى وجراحة أوعية دموية طرفية، جراحة عامة".
وأضاف أن المعهد سحب 159 ألف عينة تحليل، وتحليلها من خلال المعامل الطبية بالمعهد، موضحا أن عدد المترددين على قسم الأشعة 97 ألفا و436 أشعة تشمل "تشخيصية عادية، موجات فوق صوتية، رسم قلب، دوبلير"، علاوة على إجراء 1100 حالة قسطرة طرفية، و350 حالة قسطرة قلبية.
وأشار إلى أنه وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير ورفع الكفاءة، تم استحداث عددا من الخدمات الطبية بالمعهد، وتم إنشاء قسم لجراحات الرمد، وإنشاء وحدة للكشف عن وعلاج إلتهاب الأعصاب الطرفية، وتوفير 4 أجهزة دوبلكس للكشف عن سلامة الشرايين، وجهاز إيكو للقلب، بالإضافة إلى استحداث جهازين لقسطرة الأوعية الدموية الطرفية والقلبية، لافتا إلى أن هذا الجهاز حقق انجازا كبيرا ضمن المبادرة الرئاسية لمنع تراكم قوائم الانتظار.
وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يولى أهمية كبيرة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى السكر من الأطفال، ويتم استقبال الأطفال من عمر السنة وحتى الـ 18 عاما، من خلال قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، بسعة 18 سريرا، بالإضافة إلى وحدة رعاية أطفال للنوع الأول، والتى تختص فى حالات النوع الأول من مرض السكر والغيبوبة الكيتونية.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومى للسكر، إن المعهد حريص على تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية من خلال تدريب الأطقم الطبية فى تخصصات "الباطنة، الأوعية الدموية، الأشعة، المعمل، الرمد، الأسنان"، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة الأطباء والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير مدرسة التمريض، وتحويلها إلى معهد تمريض لتزيد عدد سنوات الدراسة إلى 5 سنوات، وتم تخريج أول دفعة العام الماضى.
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