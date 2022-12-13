ننشر التقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مع سامح شكرى وزير الخارجية، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.





وجاء إطلاق أول استراتيجية وطنية، فى حقوق الإنسان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021، تعبيرا عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستكمالا لجهود مصر فى إرساء الجمهورية الجديدة التى تعلى من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.

كما جاءت جهود الحكومة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها فى السياسات العامة للدولة لتؤكد محوريتها فى العمل الحكومى، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.

واشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك فى إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية فى تحقيق تلك المستهدفات، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً فى مجاله.