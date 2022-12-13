وظيفية معلم مساعد رياض أطفال.. رابط التظلم من النتيجة

جدة - نرمين السيد - ويمكن للراغبين فى معرفة نتيجة تظلمهم الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، باستخدام رقم الطلب الذى حصل عليه المتقدم سابقًا. وكان الجهاز، فتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 2 حتى 24 يوليو الماضى، وتقدم لها 45666 متقدمًا، انطبقت الشروط على 36215 متقدمًا، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكترونى 34840 متقدمًا بنسبة 96.2٪، واجتاز الاختبار الإلكترونى منهم 11990 متقدمًا فى 27 محافظة.

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