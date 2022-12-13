وزيرة التضامن ومحافظ الأقصر يشهدان احتفالية صناع الخير واي فاينانس بافتتاح قرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - تجرى اليوم الثلاثاء السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة لمحافظة الأقصر، حيث تستهلها بلقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر و الدكتور ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

وسيشهد اللقاء مناقشة سير أعمال المشروعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أهم التحديات التى قد تواجه تنفيذها، ثم يتوجهان عقب ذلك إلى قرية الفارسية بإسنا.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الأقصر احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وكانت أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر قد بدأت تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعته مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي داخل ديوان عام الوزارة قبل عدة أشهر.