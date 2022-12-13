سفير الصين بالقاهرة: مصر تشهد إنجازات واضحة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اعتزازه بالعلاقات التاريخيه التى تربط بين مصر والصين، مشددا على أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع هذه العلاقات لمستويات أعلى وآفاق أوسع لتحقيق مصالح الشعبين.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الشعب المصرى يحمل تقديراً خاصاً للصين قيادة وشعباً انطلاقاً من مواقفها الإيجابية دائماً للقضايا والملفات المصرية على مختلف الأصعدة، وكذلك للدور الصينى البارز فى خطوات التنمية، مشيداً بالتنسيق والتعاون المميز بين البلدين أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذلك قيام الصين بمد مصر بالأمصال واللقاحات مما ساهم فى القضاء على الفيروس.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ على الموقف الصينى القوى والتاريخى الداعم للقضية الفلسطينية بمختلف المحافل الدولية، مشيداً بالقمة العربية الصينية التى عقدت فى الرياض مؤخراً، مؤكداً أنها جائت فى توقيت رائع ومناسب وسيكون لها نتائج إيجابية ستنعكس لصالح الشعبين العربى والصينى.

من جانبه، أشاد السفير الصينى بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور فى ظل رغبة القيادة السياسية فى البلدين للوصول بها لأعلى المستويات، مؤكداً على أهمية العمل على دعم رغبة القيادتين، مشيراً إلى دور البرلمان فى البلدين الصديقين لدعم ذلك التوجه.

واقترح تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ ونظيره الصينى لدعم سبل التعاون البرلمانى بينهما، وكذلك زيادة الزيارات المتبادلة بين اللجان المختصة والأعضاء فى المجلسين لتبادل الخبرات وبما يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين الصديقين وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

كما أشاد السفير الصينى بما تشهده مصر من إنجازات واضحة للعيان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداَ أنها تسير على الطريق الصحيح كقوة إقليمية ودولية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.