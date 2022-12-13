محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة، مقترح مديرية التربية والتعليم الخاص بمواعيد إجراء امتحانات صفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الاعدادى عام والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023.





وأكد محافظ الجيزة، على اتباع الإجراءات اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات. وجاء مواعيد إجراء الامتحانات كالآتى: تبدأ امتحانات سنوات النقل الابتدائى والإعدادى خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023، كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023، وتبدأ امتحانات مرحلة التعليم الثانوى الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023. وقد وجه أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدورى للمدارس والاهتمام بالنظافة العامة والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس.

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