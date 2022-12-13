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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير/ كانون الثاني 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو/ آيار 2023، مع تعيين كل من الإعلامي «أحمد الدريني» رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي «شريف سعيد» رئيسًا للقناة الوثائقية،. تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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