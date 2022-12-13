وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يفتتحان المركز التجارى ” Down twon” وموقف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - اللواء هشام آمنة : الدولة تسعي للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن السياحية و مدينة رأس البر تتمتع بمكانة خاصة على الخريطة السياحية المصرية

الدكتورة منال عوض " المشروع تضمن أعمال تطوير شاملة للارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة وتعزيز الاستفادة من المبنى "

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتهما التفقدية صباح اليوم بإفتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى المركز التجارى " Down town" وموقف سيارات الأجرة بمدينة رأس البر.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط الي حول تفاصيل المشروع الذي جاء على مساحة ٥٣٠٠م٢ ، وتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بتكلفة قدرها ٢١ مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تسعي الي تنفيذ العديد من المشروعات التي تحقق الإرتقاء بالشكل الحضارى بالمدن السياحية في المحافظات ، مؤكدًا ان مدينة رأس البر تتمتع بطبيعة فريدة ومكانة خاصة على الخريطة السياحية المصرية ، كما أشاد وزير التنمية المحلية بما شهدته من تطور كبير خلال الفترة الأخيرة ، مثمناً الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروع للاستفادة من المميزات التنافسية لمحافظة دمياط بصفة عامة ومدينة رأس البر علي وجه الخصوص.

وأشار وزير التنمية المحلية الي ان الحكومة تنفذ العديد من المشروعات الخدمية علي أرض المحافظات ومنها علي سبيل المثال تطوير كورنيش النيل ليكون متنفس للمواطنين المقيمين بالمحافظات أو المترددين عليها من المحافظات المجاورة علي مدار العام وإقامة أنشطة وخدمات توفر فرص عمل للشباب.

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " إلى ان خطة التطوير التى تم اعدادها لتتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة وتعزيز الاستفادة من المبنى ، حيث تضمنت مقر ادارى لهيئة تنشيط السياحة و شرطة السياحة و وحدات تجارية وبازرات ومطاعم وساحة لانتظار السيارات و أيضًا دورات مياه للرجال والسيدات وأخرى مجهزة لذوى الهمم ، علاوة على تجهيز موقف لسيارات الأجرة بالساحة الخلفية للمبنى مزود بمظلات وأنظمة الكترونية ، لافتة الى أنه تم نقل المواقف وانتظار رحلات اليوم الواحد من داخل المدينة الى تلك المنطقة لتخفيف التكدس و الإرتقاء بالشكل الحضارى لتلك المدينة السياحية .