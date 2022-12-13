رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مراكز الرعاية الصحية الأولية المطبِقة لنظام الضمان الصحي البحريني

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية في مصر.. ويُصرح: نفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات لمواصلة تطوير الخدمات العلاجية واستدامتها

قام وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة تفقدية لعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المطبِقة حاليًا نظام الضمان الصحي البحريني، وعددها 5 مراكز رعاية أولية من أصل 27 مركز في مملكة البحرين.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في فعاليات مؤتمر ومعرض المنامة الصحي، والمنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، يرافقه خلالها الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء.

وقام الوفد، بزيارة مستشفيين من أكبر المستشفيات بمملكة البحرين، وهما "مستشفى الملك حمد الجامعي، مجمع السلمانية الطبي"، بهدف الإطلاع على نظام خدمات الرعاية الصحية في مملكة البحرين، وكيفية تطبيق نظام الضمان الصحي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وتوفير خدمات الرعاية والعلاج وفق أفضل المعايير الطبية، وبأعلى مستويات الجودة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى الملك حمد الجامعي من أكبر المستشفيات بالمملكة، بطاقة استيعابية 400 سرير، وتضم عدد من مراكز التميز في جراحات "القلب، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب"، ومركز البحرين للأورام.

والتقى السبكي، مع قيادات مستشفى الملك حمد الجامعي، والتي تدار من خلال إدارة الخدمات الطبية لقوة الدفاع البحريني، حيث التقى مع اللواء أ.د هشام يوسف علي الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للشئون الطبية، والدكتور دلال الحسن، مدير مركز التعليم والإتقان ومدير عام الشئون الإدارية، والبروفوسير الياس فاضل، مدير مركز البحرين للأورام، والدكتور هاني فارس، مدير المستشفى ورئيس الإدارة الطبية وقسم الصيدلة وقسم السجلات الطبية، والدكتور محمد هلال، رئيس نظم المعلومات الصحية، والنقيب أحمد التميمي، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق، وعدد من قيادات المستشفى.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بمستشفى الملك حمد الجامعي، حيث اطلع على السيستم الإلكتروني بالمستشفى إي هوب "eHOpe"، وهو نظام إدارة المستشفيات الإلكتروني المتكامل، يعمل على تأمين خدمة متكاملة لتحسين كفاءة وفعالية مؤسسات الرعاية الصحية، ويعد من أحدث الأنظمة في إدارة العمليات الإكلينيكية بشكل إلكتروني بالكامل، كما تفقد السبكي أقسام العمليات والأشعة والصيدلية وصرف الدواء ومركز الأورام بالمستشفى.

وتفقد السبكي، مجمع السلمانية الطبي، والأقسام المختلفة بالمجمع، حيث أشار إلى أنه أكبر مجمع طبي بالمملكة البحرينية يعمل بطاقة استيعابية 1200 سرير، ويقدم كافة التخصصات الطبية، ويشرف عليه المجلس التنفيذي للمستشفيات الحكومية البحرينية برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.

وتفقد السبكي، أقسام الطوارئ الجديدة بمجمع السلمانية الطبي، وغرف العمليات الحديثة بالمجمع والبالغ عددها (16) مقرر زيادتها إلى (25) غرفة، كما تفقَّد الأقسام الداخلية بالمجمع، ونظام المعامل، ونظام الربط مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنصات التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الزيارة الميدانية لكبرى المستشفيات في المملكة البحرينية للتعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية وتطبيق نظام الضمان الصحي البحريني، وتابع: نحرص على توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية في مصر، ونعمل على فتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات مع المستشفيات والمراكز المتميزة للعلاج، لمواصلة تطوير الخدمات العلاجية واستدامتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء والجودة في قطاع الرعاية الصحية ومواكبته لمختلف المستجدات وكافة التطورات العالمية.

وأكد السبكي، أن مصر تمتلك كافة القدرات لبناء نظام رعاية صحية قوي وفعال، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود إصلاحًا صحيًا شاملًا غير مسبوق في الدولة المصرية، وأنه لولا الإرادة السياسية ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، ومؤكدًا توجيه القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في شتى مجالات الرعاية الصحية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة في مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.