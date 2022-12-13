19 مليون جنيه لدعم شركة مياه البحر الأحمر بمعدات إضافية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة مياه البحر الأحمر المهندس محمد عيسى، إنه تم دعم الحملة الميكانيكية بالشركة بمعدات إضافية بقيمة 19 مليون جنيه، والتى شملت توريد ثلاث سيارات مدمج (نافورى وكسح)، وسيارتى مياه سعة 20 طنا، كما تم توريد حفار للحملة.





وأضاف عيسى فى بيان، اليوم الثلاثاء أن توفير هذه المعدات يأتى ضمن خطة الشركة للطوارئ ومواجهة الأمطار والسيول، ولتوصيل مياه الشرب النقية للأهالى بالمناطق البعيدة والمحرومة. وأشار إلى أن هذه السيارات مجهزة بأحدث المعدات، وتحتوى على خزانات ستانلس، لضمان توفير مياه نقية وصحية للمواطنين، كما ستساهم فى خدمة عملاء الشركة فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة التى تتسبب فى انقطاع المياه عن بعض المناطق أثناء إجراء أعمال الصيانة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن.

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