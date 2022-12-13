وزير التكنولوجيا الزامبى: مصر تملك العقول لدفع إفريقيا للأمام

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فيلكس موتاتى، وزير التكنولوجيا والعلوم بجمهورية زامبيا الشقيقة، والوفد المرافق، بحضور الدكتور خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوفد المرافق من الغرفة.





خلال الزيارة، تم إجراء مباحثات مشتركة لتعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع فى مجالات الإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمى والحلول التكنولوجية الرائدة وحماية وأمن المعلومات ودعم الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعى، فضلا عن تحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا للأشقاء بجمهورية زامبيا، كما تم الـتأكيد على رغبة الجانب الزامبى فى الاستفادة من خبرات العربية للتصنيع فى مجال تدريب الكوادر البشرية بزامبيا، لا سيما فى مجالات الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والرقمنة.

وخلال تفقده مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، أكد وزير التكنولوجيا والعلوم بجمهورية زامبيا الشقيقة حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة فى القارة الإفريقية، مشيدا بتاريخ مصر وخبراتها بقوله "أنتم أمة تملكون العقول ولديكم أكتاف قوية تستطيع حمل إفريقيا ودفعها للأمام".

وأشاد الوزير الزامبى، بمنتجات المصنع المتنوعة ومنها الشاشات الإلكترونية والتفاعلية والتابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة والعدادات الإلكترونية وغيرها، معربا عن تطلع بلاده لفتح منافذ تسويقية بجمهورية زامبيا لمنتجات العربية للتصنيع المتنوعة والاستفادة بخبراتها فى زيادة نسب التصنيع المحلى.

كما أوضح: "نستهدف أن تصبح زامبيا منارة للتكنولوجيا والرقمنة مثل مصر، خصوصا وأننا نرغب فى محاكأة التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا إلى دولة زامبيا لتحقيق ما أطلقنا عليه مثلث زامبيا الرقمى"، مشيرا إلى أهمية الاستفادة بخبرات الهيئة العربية للتصنيع فى تطوير البنية التحتية بزامبيا ونعبر مرحلة التكنولوجيا والرقمنة من خلال الاعتماد على الحلول الرائدة وتمكين الخدمات الحكومية وريادة الأعمال للشركات فى زامبيا بحلول رقمية مستدامة.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون وأوجه الشراكات مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة فى جيمع المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير فى إفريقيا.

وأوضح عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تضع جميع إمكاناتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا والمشاركة فى المشروعات التنموية بجمهورية زامبيا الشقيقة، موضحا أن الهيئة لديها خطة طموحة لتلبية احتياجات السوق المحلى والإفريقى بأحدث المنتجات الإلكترونية وتطوير وتحديث البنية التحتية تكنولوجيا، والمساعدة فى نقل وتطبيق أحدث الحلول الرقمية للخدمات الحكومية بزامبيا.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تعرب عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الأشقاء بجمهورية زامبيا فى مجال الدورات التدريبية من خلال أكاديمية ومراكز التدريب بالهيئة، وبما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مثمنا التعاون الجاد والمستمر مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوحيد المجهودات وتسليط الضوء على مستقبل مصر الواعد من حيث الفرص التصديرية والامتيازات الاستثمارية والسير بخطى ثابتة بإتجاه تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وبدوره، أشاد الدكتور خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية الرائدة، مؤكدا على أهمية الاستفادة بامكانيات الهيئة ومنتجاتها التكنولوجية لتلبية احتياجات الأسواق الإفريقية، فضلا عن نقل التجربة المصرية الناجحة للتحول للاقتصاد الرقمى للدول الإفريقية الشقيقة.