الكشف عن مجموعة من الحلى الذهبية بتل العمارنة (صور)

جدة - نرمين السيد - تمكنت البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية التابعة لجامعة كامبردج والعاملة بمنطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا، من الكشف عن دفنة تحتوى على مجموعة من الحلى المصنوع من الذهب، وذلك أثناء أعمال الحفائر بجبانة العامة الشمالية.





صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن البعثة تعمل فى جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010 فى محاولة لدراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة آخت آتون "تل العمارنة" عاصمة مصر خلال عصر الملك أخناتون، ونوعية الغذاء والأمراض الشائعة فى هذه الفترة من تاريخ مصر القديمة.

ومن جانبه قال جمال السمسطاوى مدير عام آثار مصر الوسطى، إنه تم العثور بداخل الدفنة على مجموعة من الحلى المصنوع من الذهب تتكون من ثلاثة خواتم من أحدهم مزين بصورة من المعبود المصرى القديم "بس" إله المرح والثانى مزين برموز هيروغليفية يمكن أن تقرأ "سات نبت تاوى" بمعنى بنت سيدة الأرضين بالإضافة إلى قلادة صغيرة من حبات الذهب المفرغ.

وأضافت الدكتورة أنا ستيفين نائب رئيس البعثة الإنجليزية، أن البعثة تعمل بمنطقة آثار تل العمارنة منذ الثمانينات وكشفت عن الكثير من الآثار، بالإضافة إلى أعمال الترميم لمبانى الطوب اللبن وبقايا المنازل والقصور وترميم معبد آتون الصغير والكبير.

جدير بالذكر أن منطقة آثار تل العمارنة تعتبر من أهم المناطق الأثرية فى مصر حيث أنها كانت عاصمة مصر خلال عصر الملك أخناتون والذى نادى بالتوحيد وعبادة إله واحد أسماه آتون وأطلق على المدينة آخت آتون أى أفق آتون وأقام فيها الكثير من المبانى الدينية لعبادة آتون مثل المعبد الكبير والمعبد الصغير، بالإضافة إلى القصور الملكية مثل القصر الكبير ومنزل الملك والذى كان يربط بينهما كوبرى يعبر الطريق الملكى يستخدمه أخناتون للمرور من مقر إقامته لمقر الحكم، وكذلك القصر الشمالى والمعروف بقصر نفرتيتى بالإضافة إلى الكثير من المنازل الكبيرة التى تخص رجال البلاط وكبار رجال الدولة.

وتضم المنطقة كذلك 25 مقبرة منحوتة بالجبل الشرقى تخص كبار رجال الدولة والكهنة وهى مقابر كبيرة منقوشة بمواضيع دينية تمثل فن العمارنة وديانة أخناتون ومناظر للمبانى الدينية فى المدينة مثل المعبد الكبير والصغير ومنزل الملك وأخناتون ونفرتيتى وبناتهما الستة، بالإضافة إلى المقبرة الملكية والتى تشبه فى تخطيطها مقابر الدولة الحديثة بوادى الملوك وتقع داخل الجبل على بعد 15 كم الى الشرق من المدينة الأثرية.