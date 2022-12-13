الحكومة تنفى إصدار قرارا بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بحظر أو منع الاستيراد فى ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.



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