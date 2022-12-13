جدة - نرمين السيد - التقى السفير عمر عامر، سفير مصر فى أثينا، بالسيد Konstantinos Gkioulekas رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطنى بالبرلمان اليونانى، حيث أشاد رئيس اللجنة بالمستوى الرفيع الذى وصلت إليه العلاقات بين مصر واليونان، والمكانة الخاصة التى تتمتع بها مصر لدى اليونان، وخصوصية العلاقات التى تجمع بين شعبى البلدين.





كما تم مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك لاستشراف آفاق جديدة للتعاون، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الربط الكهربائى.

كما تم الاتفاق على تنشيط الشق البرلمانى فى العلاقات بين مصر واليونان، وذلك عبر تبادل الزيارات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، وبما يسمح بتنسيق المواقف والرؤى تجاه التحديات المشتركة التى تواجه البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى أثينا يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اليونانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.