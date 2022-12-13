ضمن «حياة كريمة» فى قنا.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بثلاث قرى بمركز قوص

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف الداودى محافظ قنا، عن إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بإحدى الوحدات السكنية بقرى "الحراجية والكراتية والمقربية" التابعين لمركز قوص، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز بتلك القرى ضمن مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، ليصل إجمالى عدد القرى التى تم تشغيل الغاز الطبيعى بها لـ18 قرية على مستوى المحافظة.





وأضاف الداودى إن إطلاق الشعلة الأولى يأتى فى إطار خطة توصيل الغاز الطبيعى لمختلف القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لإحلاله محل البوتاجاز، مؤكدا حرص المحافظة على التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضارى المهم، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للقرى.

ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى سرعة التعاقد مع شركة الغاز لتوصيل الغاز لوحداتهم السكنية حتى يتسنى لأهالى تلك القرى الاستفادة من هذه الخدمة الحضارية، لا سيما فى ظل التسهيلات التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لتقسيط تكلفة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت حتى الآن فى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 181 الف وحدة سكنية.

جدير بالذكر أن شركة مودرن جاس، تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى 2700 وحدة سكنية بالقرى الثلاثة، وجارى العمل على قدم وساق فى مد خطوط وشبكات الغاز فى القرى الأخرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، عقب الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل بالتوازى فى أكثر من قطاع.

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