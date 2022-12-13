تعليم النواب : تعاون الأوقاف والتعليم العالي يحقق الوعي المستنير لدى طلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - أشاد النائب/ أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بحرص وزارتي الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ تكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بشأن الخطاب الديني المستنير والعمل على تأهيل أئمة قادرين على قيادة الرأي العام الديني بفكر وسطي مستنير وذلك من خلال الاجتماع المهم بين الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين وتطوير أكاديمية الأوقاف الدولية وذلك بمقر وزارة التعليم العالي، وبحضور الدكتور/ محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، والدكتور/ محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور/ أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وأشاد "أمين" في بيان له أصدره اليوم باستعراض وزير الأوقاف أنشطة أكاديمية الأوقاف الدولية في تأهيل الأئمة والواعظات من داخل مصر وخارجها، والتي تجمع بين دراسة العلوم الشرعية والعلوم العصرية، فهي منوطة بدراسة قضايا التجديد ومستجدات العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع، فضلًا عن علوم النفس والاجتماع والحضارة الإنسانية والفلسفة ومهارات التواصل الإعلامي، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد أئمة ومثقفين قادرين على قيادة الرأي العام الديني، بفكر وسطي مستنير في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع مثمناً تأكيد الدكتور/ محمد مختار جمعة على أن أكاديمية الأوقاف الدولية تفتح أبوابها للدارسين والدارسات من داخل مصر وخارجها وأكاديمية الأوقاف عقدت العديد من الدورات التدريبية المتخصصة الدولية منها: الدورة العلمية المتقدمة لأئمة بوركينا فاسو، وأئمة فلسطين، وأئمة وواعظات السودان، وكذلك دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى والثانية، ودورة لعلماء وأعضاء هيئة التدريس بدولة الهند، وحاليا تقام بها دورة تدريبية متخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، كما ستعقد دورة لأئمة تنزانيا فبراير المقبل 2023م، وكذلك دورة جديدة لاتحاد الإذاعات الإسلامية. وأكد النائب/ أشرف أمين الأهمية الكبرى لعقد وزارة الأوقاف للعديد من البروتوكولات مع العديد من مؤسسات الدولة الوطنية مثل أكاديمية ناصر العسكرية، حيث تم عقد عدة دورات بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكذلك دورات متخصصة في مجال الإعلام، وعلم النفس والاجتماع، وغيرها من العلوم بالتعاون مع أكثر من ( 21 ) جامعة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تشجيعًا للأئمة والواعظات على طلب العلم مشيراً الى أن التعاون بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي يحقق الوعى المستنير لدى طلاب الجامعات بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية

وأشاد النائب/ أشرف أمين بتأكيد الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعاون مع وزارة الأوقاف لتحقيق هدف بناء الوعي المستنير، مؤكداً أن عهد الرئيس/ السيسي تميز بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة لصالح جميع القضايا التي تهم المواطن المصري.

ووجه النائب/ أشرف أمين التحية والتقدير للدكتور/ محمد مختار جمعة وجميع قيادات وزارة الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات على جهودهم الناجحة في تجديد الخطاب الديني، والتطور الكبير الذي تشهده وزارة الأوقاف سواء في تطوير المساجد أم في مجال التأليف والترجمة ونشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع العالم مؤكدًا أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات مبهرة في تنفيذ تكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في جميع الملفات المتعلقة بمهام وزارة الأوقاف بصفة عامة وفى مجالات تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير وقضايا بناء الوعي الرشيد ومواجهة الأفكار المغلوطة.