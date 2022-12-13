وزير التعليم: 10 يونيو المقبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، وذلك فى ضوء سعى الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدورى على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.