سفير مصر في أثينا يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، بالسيد Konstantinos Gkioulekas رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان اليوناني، حيث أشاد رئيس اللجنة بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر واليونان، والمكانة الخاصة التي تتمتع بها مصر لدى اليونان، وخصوصية العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين.

كما تم مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك لاستشراف آفاق جديدة للتعاون، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي.

كما تم الاتفاق على تنشيط الشق البرلماني في العلاقات بين مصر واليونان، وذلك عبر تبادل الزيارات البرلمانية خلال الفترة القادمة، وبما يسمح بتنسيق المواقف والرؤى تجاه التحديات المشتركة التي تواجه البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.