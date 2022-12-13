الخارجية تستضيف اجتماعات اللجان الفرعية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الخارجية اجتماع المجموعة الثالثة للجان الفرعية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، المعنية بالاستقرار والتنمية الاجتماعية وتضم كل من لجنة العدل والأمن، والمجموعة المعنية بالهجرة والشؤون الاجتماعية والقنصلية، كما استضافت يوم 8 ديسمبر 2022 اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون السياسية.





ويأتى انعقاد هذه اللجان فى إطار استئناف الآلية التشاورية بين الجانبين عقب اجتماع لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى أكتوبر 2021 وبعد توقف دام لثلاث سنوات.



ترأس السفير عمر أبو عيش، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى وزارة الخارجية، الجانب المصرى وبمشاركة مساعدى ونواب مساعدى وزير الخارجية وممثلى الوزارات والهيئات المصرية المعنية، ومن الجانب الأوروبى ترأس Karl Hallergard، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، اجتماع لجنة الاستقرار، وAlessio Cappellani، رئيس قسم مصر بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى، لجنة الشؤون السياسية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مسؤولى المفوضية الأوروبية، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثلى سفارات دول الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.

هذا، وقد تم خلال الاجتماعات استعراض تطورات التعاون المؤسسى بين مصر والاتحاد الأوروبى ومناقشة جميع القضايا المشتركة على الصعيدين الثنائى والإقليمى، فضلاً عن تطورات عملية السلام والأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وإمكانيات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وكذلك فى إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف والتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الجانب الأوروبى على الأولوية التى تمثلها مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبى كركيزة للاستقرار فى المنطقة، وأهمية التعاون الثنائى خاصة فى ضوء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والمصالح الكبيرة التى تربط بين الجانبين، فضلاً عن التحديات التى تواجههما على جانبى المتوسط.