التعليم العالى: 100 مليون جنيه لدعم المشروعات التنافسية فى الصحة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، اعتماد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار 100 مليون جنيه لتطوير المُخرجات البحثية فى مجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمستوطنة وتطبيقها، وصولا للمستوى نصف الصناعى؛ بما يُساهم فى تطوير الصناعة الوطنية.





جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فى مجال تمويل البحث العلمى ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الجامعات والهيئات البحثية للتعاون مع الصناعة، فضلًا عن المساهمة فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى.

وأثنى الوزير على اهتمام الهيئة بسرعة الانتهاء من تجهيز فرع الهيئة فى جامعة أسيوط، والذى من المُقرر أن يقدم خدماته للباحثين فى جامعات إقليم الصعيد والوجه القبلى، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنمية الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتطويرها، مؤكدا الاستمرار فى دعم الباحثين المصريين لنشر إنتاجهم العلمى فى أفضل المجلات العالمية المُتخصصة والتوسع فى دعم النشر الحر.

من جانبه، قدم الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عرضًا تفصيليًا عن أنشطة الهيئة خلال عام 2022، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان فى مجال "الصحة الواحدة"؛ والذى تم ترجمته بشكل مباشر إلى نداء لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة فى مجال الصحة، واعتماد 100 مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية التنافسية، مشيرا إلى التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين والمبتكرين المصريين فى إقامة مشروعاتهم المُعتمدة على الأفكار الابتكارية، وتطوير المشروعات القائمة.

وعلى المستوى الدولى، قال: "إن الهيئة بصدد التعاون مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية؛ لدعم مشروعات بحثية مشتركة فى مجالات الزراعة المُستدامة والأمن الغذائى، الموارد الطبيعية، إدارة المياه، الطاقة المُتجددة، تغير المناخ والصحة" موضحا أن عدد النداءات البحثية الجديدة وصلت إلى 14 نداء، منها 3 نداءات وطنية و11 نداء دولياً؛ بهدف دعم الابتكار فى العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع وتطوير مراكز التميز ومعامل بناء القدرات.

وأضاف أن الهيئة بصدد إطلاق عدة نداءات بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، منها مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة ودعم طلاب الدراسات العليا لتمويل أبحاث الماجستير والدكتوراة والتى تخدم الخطة الاستراتيجية للدولة.

وقدمت المهندسة مروة علاء المُشرفة على الإدارة العامة لمتابعة البرامج بالهيئة عرضًا حول قيام الهيئة بتنفيذ العديد من البرامج الدولية اشتملت على التعاون مع العديد من الدول، ومنها (الصين، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط، الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة بالمملكة المتحدة) ووصل عدد المقترحات البحثية ما يقرب من 600 مقترح.

وأشارت إلى برامج التعاون الدولى الجديدة، ومنها برنامج التعاون المصرى الأمريكى، والذى تضمن برنامج نقل التكنولوجيا، وبرنامج الاستثمار فى الشركات الناشئة وتوسيع نطاق برنامج ابتكار مصر؛ تبادل الخبرات بين الجانبين.