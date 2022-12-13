مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة 153

جدة - نرمين السيد - تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة "153"، والتى تتمثل مهامها فى مكافحة أعمال التهريب والتصدى للأنشطة غير المشروعة، خصوصا الأنشطة الإرهابية فى مناطق "البحر الأحمر - باب المندب - خليج عدن".





وتتولى مصر قيادة القوة إنطلاقا من دورها المحورى وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بجميع المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لجميع أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة.

وفى هذا الإطار، أكدت القوات المسلحة أن قوة المهام المشتركة "153" أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمى ومجابهة التهديدات بجميع أنماطها.

يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالا للمشاركة المصرية الفاعلة فى القوة البحرية المشتركة "CMF".