مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة 153

وتتولى مصر قيادة القوة إنطلاقا من دورها المحورى وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بجميع المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لجميع أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة.
وفى هذا الإطار، أكدت القوات المسلحة أن قوة المهام المشتركة "153" أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمى ومجابهة التهديدات بجميع أنماطها.
يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالا للمشاركة المصرية الفاعلة فى القوة البحرية المشتركة "CMF".
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