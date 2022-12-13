رئيس الرعاية الصحية من البحرين: الرئيس السيسى يقود إصلاحا صحيا شاملا

جدة - نرمين السيد - زار وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عددا من مراكز الرعاية الصحية الأولية المطبِقة حاليًا نظام الضمان الصحى البحرينى، وعددها 5 مراكز رعاية أولية من أصل 27 مركز فى مملكة البحرين.





جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى فعاليات مؤتمر ومعرض المنامة الصحى، والمنعقد بمملكة البحرين فى الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجارى، يرافقه خلالها الدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء.

وقام الوفد، بزيارة مستشفيين من أكبر المستشفيات بمملكة البحرين، وهما "مستشفى الملك حمد الجامعى، مجمع السلمانية الطبى"، بهدف الاطلاع على نظام خدمات الرعاية الصحية فى مملكة البحرين، وكيفية تطبيق نظام الضمان الصحى، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وتوفير خدمات الرعاية والعلاج وفق أفضل المعايير الطبية، وبأعلى مستويات الجودة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن مستشفى الملك حمد الجامعى من أكبر المستشفيات بالمملكة، بطاقة استيعابية 400 سرير، وتضم عدد من مراكز التميز فى جراحات "القلب، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب"، ومركز البحرين للأورام.

والتقى السبكى، مع قيادات مستشفى الملك حمد الجامعى، والتى تدار من خلال إدارة الخدمات الطبية لقوة الدفاع البحرينى، حيث التقى مع اللواء هشام يوسف على الريس، نائب الرئيس التنفيذى والمدير العام للشؤون الطبية، والدكتور دلال الحسن، مدير مركز التعليم والاتقان ومدير عام الشؤون الإدارية، والبروفوسير الياس فاضل، مدير مركز البحرين للأورام، والدكتور هانى فارس، مدير المستشفى ورئيس الإدارة الطبية وقسم الصيدلة وقسم السجلات الطبية، والدكتور محمد هلال، رئيس نظم المعلومات الصحية، والنقيب أحمد التميمى، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق، وعدد من قيادات المستشفى.

وتفقد الدكتور أحمد السبكى، الأقسام المختلفة بمستشفى الملك حمد الجامعى، حيث اطلع على السيستم الإلكترونى بالمستشفى إى هوب "eHOpe"، وهو نظام إدارة المستشفيات الإلكترونى المتكامل، يعمل على تأمين خدمة متكاملة لتحسين كفاءة وفعالية مؤسسات الرعاية الصحية، ويعد من أحدث الأنظمة فى إدارة العمليات الإكلينيكية بشكل إلكترونى بالكامل، كما تفقد السبكى أقسام العمليات والأشعة والصيدلية وصرف الدواء ومركز الأورام بالمستشفى.

وتفقد السبكى، مجمع السلمانية الطبى، والأقسام المختلفة بالمجمع، حيث أشار إلى أنه أكبر مجمع طبى بالمملكة البحرينية يعمل بطاقة استيعابية 1200 سرير، ويقدم التخصصات الطبية، ويشرف عليه المجلس التنفيذى للمستشفيات الحكومية البحرينية برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى الرئيس التنفيذى للمستشفيات الحكومية.

وتفقد السبكى، أقسام الطوارئ الجديدة بمجمع السلمانية الطبى، وغرف العمليات الحديثة بالمجمع والبالغ عددها (16) مقررا زيادتها إلى (25) غرفة، كما تفقَّد الأقسام الداخلية بالمجمع، ونظام المعامل، ونظام الربط مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنصات التدريب والتعليم الطبى المستمر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية الزيارة الميدانية لكبرى المستشفيات فى المملكة البحرينية للتعرف والاطلاع على نظام الرعاية الصحية وتطبيق نظام الضمان الصحى البحرينى، وتابع: نحرص على توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية فى مصر، ونعمل على فتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات مع المستشفيات والمراكز المتميزة للعلاج، لمواصلة تطوير الخدمات العلاجية واستدامتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء والجودة فى قطاع الرعاية الصحية ومواكبته لمختلف المستجدات وكافة التطورات العالمية.

وأكد السبكى، أن مصر تمتلك جميع القدرات لبناء نظام رعاية صحية قوى وفعال، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود إصلاحًا صحيًا شاملًا غير مسبوق فى الدولة المصرية، وأنه لولا الإرادة السياسية ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن فى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، ومؤكدًا توجيه القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع الجانب البحرينى فى شتى مجالات الرعاية الصحية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة فى مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.