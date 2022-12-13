المتحدة تؤسس أول قطاع وقناة وثائقية مصرية.. والانطلاق يناير 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبى فى يناير 2023، وإطلاقها رسميًا فى مايو 2023.





كما قررت تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية. تأتى تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة، بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

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