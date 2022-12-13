المفتى: العمل على تعزيز الصحة العامة ينقذ الأمة من حالة الضعف

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنَّ كثيرًا من القاصرين الذين حصروا الدِّين فى قضايا ضيِّقة، قد حصروا دَور المؤسسات الدينية فى الدوران فى فلك هذه القضايا الضيقة لا تجاوزها ولا تبارحها، وقد استُهْلكت فيها الأمة، وكثر فيها الجدل والقيل والقال، وتناولها أناس ليسوا من أهل العلم، ولا من أهل الاجتهاد فتجرأوا عليها وشوهوا أفكار الشباب بمفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان، وشغلوا الأمة بهذه القضايا، وصوروا للناس أنَّ العلماء الذين يهتمون بالقضايا الإنسانية العامة كالصحة والتعليم والبناء والحضارة والتنمية والثقافة والتعايش السلمى بين الشعوب، قد ابتعدوا عن وظيفتهم الدينية.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الاجتماع السنوى التاسع للفريق الاستشارى الإسلامى الذى تستضيفه منظمة التعاون الإسلامى اليوم فى جدة تحت عنوان: "الشراكة من أجل التغيير: تفعيل دَور الدين فى تعزيز الصحة العامة".

وأضاف المفتى أن عددًا من الأحاديث النبوية الصحيحة تبيِّن أنَّ علماء الأمة إذ يهتمون بتلك القضايا إنما هم يُحيون سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله رحمةً للعالمين، وأرسله الله عز وجل بشيرًا ونذيرًا للناس أجمعين.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن العمل على تعزيز الصحة العامة ومقاومة الأمراض الفتَّاكة ينقذ الأمة من حالة الضعف والقعود والركود، فلا خير فى أمة يفتك المرض بأبنائها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كلٍّ خير.

وأكَّد فضيلته أنَّ هذه الجهود الجبَّارة التى يقودها الرؤساء والعلماء والدول فى سبيل إصلاح المجتمع وتقويته بإصلاح صحَّة أبنائه وتقوية بنيانهم، من شأنها أن تثمر صحَّة وعافيةً لأفراد هذه المجتمعات، ولأن المجتمع ما هو إلا فرد مكرَّر فإنَّ قوَّة المجتمع فى سلامة أفراده.

وتابع قائلًا: "إنَّ كل الجهود التى تقودها هذه الدول فى النهضة بالصناعة أو بالتعليم أو بالاقتصاد أو بالتكنولوجيا، تصبح هباءً منثورًا إذا لم تُبْنَ على قاعدة علميَّة قوية من الاهتمام بصحَّة هؤلاء الأفراد، وخاصة الأطفال الصغار".

وأكَّد أن هذا الاجتماع والتآلف والتعاون بين هذه المؤسسات الإسلامية العريقة، وفى مقدمتها منظمة التعاون الإسلامى والأزهر الشريف، وغيرهما من المؤسسات المشاركة والداعمة للفريق الاستشارى الإسلامى ليعطينا الأمل والبُشرى بأننا نسير بفضل الله فى الاتجاه الصحيح نحو إزالة المعوقات من طريق تنمية ونهوض الأمة الاسلامية؛ لتكون أمَّةً فاعلة مشاركة ومؤثرة فى ركب الحضارة الإنسانية بشكل سلمى حضارى إيجابى، بما يحقق المصلحة لأفراد أمتنا، وبما يدفع الضرر عنهم جميعًا، فالمشروعات الإسلامية الحضارية هى مشروعات تنموية تلبى حاجة الإنسان من حيث هو إنسان، وتمدُّ يد العون للجميع. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}.

وعن أسباب اجتماع المؤسسات الدينية العريقة للتعاون فى سبيل تفعيل دَور الدين فى تعزيز الصحة العامة، بيَّن مفتى الجمهورية أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا جميعًا كان يهتمُّ بكل ما يهمُّ أمر أمته اهتمام الوالد بأبنائه، بل قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث حذيفة رضى الله عنه: «مَن لم يهتمَّ بأمر المسلمين فليس منهم».

واستشهد بما رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِى عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا، ولأنْ أَمْشِى مع أَخٍ لى فى حاجَةٍ أحبُّ إِلَى من أنْ اعْتَكِفَ فى هذا المسجدِ؛ يعنى مسجدَ المدينةِ شهرًا».

فالمؤسسات الدينية التى احتشدت لهذا الغرض النبيل قد قامت بواجب الوقت وحقَّقت مقاصد الشريعة الغرَّاء السمحة بالاجتماع والتعاون لحفظ النفوس وما يصلحها كلًّا أو جزءًا، وطبَّقت سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى اهتمَّ بشأن الضعفاء والمرضى من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحمل الكَلَّ، ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الدهر، بأبى هو وأمى صلى الله عليه وسلم.

وثمَّن فضيلة المفتى فى ختام كلمته الدَّور الريادى الذى يقوم به الأزهر ومنظمة المؤتمر الإسلامى، ومجمع الفقه الإسلامى بجدَّة والبنك الإسلامى للتنمية فى رعاية هذه المبادرة الصحيَّة المهمَّة، كون هذا الدور نابعًا من إدراك هذه المؤسسات العريقة لدَورها الحيوى فى النهوض بالمجتمعات.